Parçalı Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.08.2024 13:33

Japonya, Çin'e ait bir geminin kara sularına girmesini protesto etti

Japonya, Çin'e ait bir araştırma gemisinin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesini protesto ettiğini bildirdi.

Japonya, Çin'e ait bir geminin kara sularına girmesini protesto etti
[Fotograf: AA]

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 06.00'da bir Çin araştırma gemisinin ülkeye ait kara sularına girdiği belirtildi.

Açıklamada, geminin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesine ilişkin "Japonya, toprak ve sularını savunacaktır." ifadesi yer aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da diplomatik kanallar aracılığıyla olay sonrası Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine "protesto ve güçlü endişelerinin iletildiği" aktarıldı.

Japonya, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Tokyo yönetimi, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

ETİKETLER
Japonya Çin Gemi
Sıradaki Haber
Almanya'da kadın şüphelinin otobüste bıçakla saldırdığı 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Azerbaycan yarın yeni parlamento için sandık başına gidecek
13:30
"Mavi Vatan" yerli ve milli sistemlere emanet
13:26
Almanya'da kadın şüphelinin otobüste bıçakla saldırdığı 5 kişi yaralandı
13:24
İspanya, Ukrayna'ya gönderdiği silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermiyor
13:22
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı
13:37
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı
Özbekistan bağımsızlığının 33. yılını kutluyor
Özbekistan bağımsızlığının 33. yılını kutluyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ