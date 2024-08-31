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Dünya
AA 31.08.2024 13:25

Almanya'da kadın şüphelinin otobüste bıçakla saldırdığı 5 kişi yaralandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Siegen kentinde kadın zanlının otobüste bıçakla saldırdığı 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'da kadın şüphelinin otobüste bıçakla saldırdığı 5 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Dortmund polisinden yapılan açıklamada, dün akşam Siegen kentinin Eiserfleld semtinde festivale giden otobüste kadın saldırganın bıçakla 5 kişiyi yaraladığı, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırganın gözaltına alındığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, olay sırasında otobüste en az 40 kişinin bulunduğuna işaret edildi.

Olayın terör saldırısı olduğuna dair henüz bir belirtinin bulunmadığı, saldırganın 32 yaşında ve Alman uyruklu olduğu kaydedilen açıklamada, her türlü spekülasyon ve düşmanlıktan kaçınılması çağrısı yapıldı.

Solingen kentinde 23 Ağustos'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Saldırının şüphelisi olarak Suriye vatandaşı Issa Al H. bir gün sonra yakalanmış ve terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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