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Dünya
AA 31.08.2024 13:17

Hamas: "Gush Etzion operasyonu" direnişin devam ettiğini gösteriyor

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Filistin topraklarında gasbedilen Gush Etzion bölgesindeki patlama ve saldırıyı, İsrail işgaline rağmen "Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Hamas: "Gush Etzion operasyonu" direnişin devam ettiğini gösteriyor
[Fotograf: Reuters]

Hamas, El-Halil kentinin kuzeyinde, 4 İsraillinin yaralandığı saldırı ve patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

“Gush Etzion operasyonu işgalcilere vatanın hiçbir parçasının ele geçirilmesinin mümkün olmayacağı düşüncesini teyit ettirmiştir" denilen açıklamada, Batı Şeria’nın "işgalcilere her zaman ve her yerde sürprizler yapacak kahramanlarla dolu olduğu" kaydedildi.

Saldırının, İsrail güvenlik sisteminin alarm durumunda olduğu zamanda gerçekleştiği ve bunun "kendilerine yeni bir tokat olduğu" dile getirilen açıklamada, "Gush Etzion bölgesindeki operasyon, İsrail işgali ve saldırılarına rağmen Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Hamas açıklamasında ayrıca, Filistin halkına "İşgalcilerin işlediği suçlara karşı daha fazla karşılık verme" çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilen Filistin toprakları Gush Etzion ve Karmei Tzur'da eş zamanlı patlama ve saldırıda 4 İsrailli yaralandığı bildirilmişti.

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