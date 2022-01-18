Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında konuşan Başbakan Fumio Kishida, ülkesinin yeni ekonomik döneme geçiş planları, COVID-19 salgını ve iklim değişikliği konularına değindi.

Fumio Kishida, bir ülkede denge ve denetleme mekanizması olmadan işleyen devlet kapitalizminin hem ülke hem de dünya için risk taşıdığına işaret ederek, "Ülke ekonomisi ve toplumunu, demokrasinin evrensel değerlerini koruyarak yeni bir döneme taşımayı hedefliyorum. Bir başka deyişle liberal ve demokratik toplum hedefini gerçekleştirmek benim hedefimdir" dedi.

Karbon nötr ülke olma hedefi

İklim değişikliğine dair 2016'da varılan Paris Anlaşması kapsamında Japonya'nın sorumluluklarını yerine getirdiğini dile getiren Fumio Kishida, "Japonya, 2030 itibarıyla emisyon oranını yüzde 46 azaltma ve 2050'ye kadar karbon nötr ülke olma hedeflerini gerçekleştirmede kararlılık göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Fumio Kishida, Japonya'nın bu hedeflerine ulaşmak için zorlu yollardan geçeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Fukuşima'daki nükleer güç santrali kazasının Japonya'da yarattığı sıkıntılar sürüyor. Yenilenebilir güç üretiminin maliyeti, Japonya'nın ada ülkesi olması nedeniyle kaçınılmaz olarak yüksek. Bu faktörler, Japonya ekonomisini zor duruma sokar nitelikte. Bu durum karşısında çözüm üretmek üzere kamu ve özel sektörler, karbon nötr toplum hedefimizi gerçekleştirmek için iş birliği halindedir."

"Şimdi Japonya için dijitalleşme sürecini hızlandırma zamanıdır"

Japonya'nın yeni ekonomik dönemine geçişinde dijitalleşmenin ayrı bir önem taşıyan unsur olduğuna dikkati çeken Fumio Kishida, "Japonya'da dijitalleşme süreci yetersiz kalmıştır" dedi.

İnsanların dijitalleşmenin gerekliliğini yeterince kavrayamadığını söyleyen Fumio Kishida, iş hayatında bugüne kadar uygulanan yöntemlerin devam ettirildiğine değindi.

Fumio Kishida, "COVID-19 salgını, dijitalleşmede ne kadar geri kaldığımız gerçeğini bir kez daha göstermiştir" dedi ve ekledi:

"Bizim için sağladığı kolaylıkları dikkate alarak şunu bir kez daha anladık ki dijital teknolojilerin gücü, Japonya'nın sosyal sorunlarının çözümü için olmazsa olmaz niteliktedir. Şimdi Japonya için fırsatları değerlendirme ve dijitalleşme sürecini hızlandırma zamanıdır."

Fumio Kishida, dünyanın COVID-19 sonrası döneme girerken, beşeri sermayeye daha fazla yatırımı cezbeden erdemli bir küresel sistem kurulması gerektiğini vurguladı.