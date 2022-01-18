Yetkililer, sabahın erken saatlerinde Cox's Bazar'daki Kutupalong mülteci kampında çıkan yangında düzinelerce çadırın yandığını söyledi.

Güvenlik yetkilisi Mohammad Naimul Haq, "Kamp 5'te başlayan yangının hemen ardından olaya polis ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını bir saat içinde söndürmeyi başardı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında en az 29 çadır tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi" dedi.

Yangınlar araştırılıyor

Olay yerinin yakınında bir su kaynağı bulunduğu için şanslı olduklarını söyleyen Haq, "Aksi takdirde yangın, son zamanlarda tanık olduğumuz ve Cox's Bazar kampında binlerce kişiyi evsiz bırakan yangın kadar yıkıcı olurdu" diye konuştu.

Haq, mülteci kamplarında sık sık çıkan yangınları araştırdıklarını söyledi.

Bangladeş'te Cox's Bazar'daki kampta 22 Mart 2021'de çıkan yangında yaklaşık 15 bin barınak yok olmuş, en az 28 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi ise yaralanmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Sığınmacıların sayısı 900 bine yaklaştı

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.