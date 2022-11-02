Japonya 3 kuvveti kumanda edecek entegre komutanlık kuruyor
Japonya 2024 yılında kara, deniz ve hava operasyonlarını tek merkezden kumanda edebilecek ortak komutanlık kuracak.
Japon hükümeti, Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artıran Çin kaynaklı tehditlere karşı ulusal savunma stratejisini revize etmeyi hedefliyor.
Nikkei Asia kuruluşunun haberine göre kara, deniz ve hava kuvvetleri operasyonlarını tek noktadan yönetecek yeni kumanda komutanlık kurulacak.
Üç ana askeri unsurun operasyonlarını yönetecek ve ABD ordusuyla eş güdümü artıracak yeni entegre komutanlık 2024'e dek hizmete girecek.
Komutanlık, Tayvan Boğazında olası krizler dahil Japonya savunmasını yakından ilgilendiren Hint-Pasifik bölgesi genelindeki acil durumlarda etkin rol alacak.
Doğrudan Japonya Savunma Bakanı ile irtibat kurabilecek yeni komutanlık, ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı ile eş güdüm halinde çalışacak.
Japon ordusu, Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden (ASDF) oluşuyor.