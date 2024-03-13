Japonlar 'Oppenheimer'ın Oscar almasına tepkili

Fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan biyografik film, dünya çapında 954 milyon dolar hasılat yaptıktan sonra hafta sonu ABD Akademi Ödülleri'nde 7 Oscar kazandı.

Ancak film, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye saldırmasıyla nükleer bombaya maruz kalan tek ülke olan Japonya'da gösterime girmedi.

Bir grup bilim insanın atom bombası tasarlama sürecini anlatan film, Temmuz 2023'te birçok ülkede gösterime girerken Japonya'da ise ay sonu izleyiciyle buluşacak.

Atom bombasının "insani bedelini örtbas ettiği" gerekçesiyle eleştirilen filmin, içeriği ve tanıtımına ilişkin tartışmalar nedeniyle Japonya'da gösterime girmesinin geciktiği belirtiliyor.

Japon vatandaşlar ise 78 yıl önce kentlerini yerle bir eden atom bombasının geliştirilmesi sürecini anlatan "Oppenheimer" filminin ödül almasına tepki gösteriyor.

Japonların çoğu, 29 Mart'ta ülkelerinde vizyona girecek filmi izlemeden yapılacak değerlendirmelerin yetersiz kalacağını dile getiriyor.

"Atom bombasının trajik sonuçlarını görmek isterler mi?"

Kırtasiyeci Nagai, savaş döneminde ABD'nin atom bombalarını, Japon halkı üzerinde deneyler yapmak için kullandığını savundu.

Yabancı turistlerin, filmi izledikten sonra Hiroşima'ya ilgisinin artabileceği ihtimaline yönelik Nagai, "Söylemesi zor ancak (izleyenler) atom bombasının trajik sonuçlarını görmek isterler mi? Pek öyle düşünmüyorum." dedi.

Nagai, filmi izlemeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.

"Filmi izleyerek, dehşeti anlayabilirlerse ziyaret etmek isteyebilirler"

Manav Makabe, filmin ay sonunda gösterime gireceğine yönelik reklamları gördüğünü ancak filmi izlemek istemediğini söyledi.

Makabe, "İnsanlar filmi izleyerek atom bombasının verdiği hasarın dehşetini anlayabilirlerse belki Hiroşima'yı ziyaret etmek isteyebilirler." dedi.

Filmin, nükleer silahlara yönelik tartışmaları yeniden alevlendirebileceği konusunda Makabe, "(Film) Atom bombalarının gerekliliğine yönelik soruları harekete geçirecektir." diye konuştu.

Makabe, atom bombasının o dönem ülkesinde yol açtığı trajik sonuçların halen farkına varılmadığını kaydetti.

"İzlersem kendimi kötü hissedeceğime inanıyorum"

İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1942 yılında doğan Kobayaşi ise "zorluk ve fakirlik" şeklinde nitelediği o yılları bizzat yaşadığını ve "nükleer silahlar" ile alakalı her şeyi gereksiz gördüğünü söyledi.

"Korkunç" diye nitelediği atom bombasından, Japon halkının "dersini aldığını" kaydeden Kobayaşi, "(Filmi) İzlersem kendimi kötü hissedeceğime inanıyorum." dedi.

Hiroşima ve Nagazaki kentlerine gittiğini kaydeden Kobayaşi, fırsat bulmaları halinde, insanların atom bombasının "ne kadar korkunç bir şey olduğunu" yerinde hissetmelerini önemli bulduğunu ifade etti.

"Modern Japon gençleri bu gerçekleri bilmiyor ve muhtemelen filmi izleyecekler. Gençler filmi izleyip 'muhteşemdi, iyiydi ama atom bombası korkunçtu' gibi duyguları yaşıyor." diyen Kobayaşi, gençlerin savaşın gerçeklerini de düşünmelerini istediğini söyledi.

"Gündeme bile gelmemesi gerekiyor"

İsmini vermek istemeyen Japon kuru temizlemeci de çatışma ve savaşlardan nefret ettiğini belirterek "Nükleer silahlarla alakalı filmmiş. Bu konunun gündeme bile gelmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Filmin 7 ödül almasının "insanların bilinçsizliğinden" kaynaklandığını savunan Japon, gösterime girdiğinde de filmi izlemeyeceğini ve Japon gençlerin de izlememesi gerektiğini söyledi.

Oppenheimer ödülleri

Hafta sonu Oscar gecesinde Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi, "En İyi Film" dahil 7 ödül kazanmıştı.

13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Christopher Nolan ise ilk kez Oscar heykeline uzanarak "En İyi Yönetmen" ödülüyle büyük başarı elde etmişti.

Filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle büyük sevinç yaşamıştı.

Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken ve "Iron Man" karakteriyle ünlenen Robert Downey Jr. ise ilk Oscar'ına "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüyle ulaşmıştı.