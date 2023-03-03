Ekvador'daki bir mahkeme, çay poşetleri, ip, kağıt ve banknot yapımında kullanılan bir muz türü olan abakayı pazarlayan ve ihraç eden Japon kuruluşu Furukawa Plantaciones CA'nın üç üst düzey çalışanını insan kaçakçılığı ve emek sömürüsü yapmakla suçladı.

Üçlü ayrıca çocuk ve genç işçi çalıştırmakla da suçlanıyor.

Dava, ülkede bir şirketin ve yöneticilerinin ilk kez modern kölelikle suçşanmasıyla dikkat çekti.

Davaya bakan yargıç Susana Sotomayor, iddianamelerin önemini vurguladı ve çok sayıda bakanlığın davaya müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

Sotomayor, ülke hükümetinin vatandaşlarını koruması gerektiğini belirterek. "Hükümetin işgücü sömürüsü planına potansiyel katılımı konusu ayrı bir davada ele alınacak." dedi.

Ekvador'da yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren Furukawa, ilk olarak 2018'de Ekvador ombudsman bürosunun şirketi çalışanlarına "insanlık dışı" barınma koşulları sağlamakla, ergen ve çocuk işçi çalıştırmakla ve onları dikkate almamakla suçlayan bir rapor yayınlamasıyla gündeme geldi.

Geçen ay bir mahkeme, çoğu Afro-Ekvadorlu olan Furukawa işçilerinin ırk ayrımcılığına maruz kaldıklarını ve esaret kurbanı olduklarını tespit etti. Şirkete 123 çalışana tazminat ödemesi emredildi.