Twitter'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e mektup yazan Japonya'da e-ticaret devi Rakuten Üst Yöneticisi (CEO) milyarder Mikitani Hiroşi, Rusya'nın askeri saldırısından "oldukça sarsıldığını" vurguladı.

"Düşüncelerim sizle ve Ukrayna halkıyla beraber" diyen Japon CEO, "Ukrayna halkı adına cesur direnişinizi gördüğümde, Ukrayna için bir şeyler yapabileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

1 milyar yen bağışlayacak

"Rusya ve Ukrayna'nın bu sorunu barışçıl yöntemle çözmesini ve Ukrayna halkının bir an önce barışa kavuşmasını ümit ediyorum" diyen Mikitani, ailesine danıştıktan sonra yardım kararı aldığını söyledi.

Japon milyarder, Rusya'nın askeri müdahalesinden etkilenen mağdur halka acil yardım kapsamında Ukrayna hükümetine 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını duyurdu.

Mikitani mektubunda, üç yıl önceki Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyaretini anımsatarak "kentin güzelliğinden" ve Devlet Başkanı Zelenskiy'in "dijital teknolojilere yönelik bilgisinden" etkilendiğini de aktardı.