Rating Sociological grubu tarafından yapılan ankete göre, Ukraynalıların yüzde91'i Zelenskiy'yi destekledi. Sadece yüzde 6'sı Ukrayna liderini desteklemezken, yüzde 3'ü kararsız kaldı.

Ankete Ukrayna'nın farklı şehirlerinden iki bin kişi katıldı, ancak Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki isyancıların elindeki bölgelerde yaşayanlar hariç tutuldu.

Ukrayna'nın Rus saldırısını püskürtebilme şansı sorulduğunda, yüzde 70'i bunun mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verilen destek de Rusya saldırısının başlamasından hemen önce önemli ölçüde arttı.