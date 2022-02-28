Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 05:23Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Zelenskiy'nin onay oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı
Ukrayna'da hafta sonu yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Ukraynalıların yüzde 90'ından fazlası, geçen yıl Aralık aya göre üç kat artışla, Zelenskiy'yi desteklediklerini söyledi.
Rating Sociological grubu tarafından yapılan ankete göre, Ukraynalıların yüzde91'i Zelenskiy'yi destekledi. Sadece yüzde 6'sı Ukrayna liderini desteklemezken, yüzde 3'ü kararsız kaldı.
Ankete Ukrayna'nın farklı şehirlerinden iki bin kişi katıldı, ancak Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusundaki isyancıların elindeki bölgelerde yaşayanlar hariç tutuldu.
Ukrayna'nın Rus saldırısını püskürtebilme şansı sorulduğunda, yüzde 70'i bunun mümkün olduğuna inandıklarını söyledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine verilen destek de Rusya saldırısının başlamasından hemen önce önemli ölçüde arttı.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna
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