Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japon hükümetinde ilk COVID-19 vakası
[Fotoğraf: AFP]
Japonya'da Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Noda Seiko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Japonya'da Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Noda Seiko COVID-19'a yakalandı.
Kabine Ofisi, Bakan Noda'nın hafif ateş sonrası test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını duyurdu.
Vaka, Başbakan Kişida Fumio kabinesinde ilk COVID-19 vakası olarak kayda geçti.
11 Nisan'a kadar karantinada kalacak
Başbakan ve Bakanlarla yakın temas kurmayan Noda 11 Nisan'a kadar karantinada kalacak.
Noda'nın, hükümete bağlı "Çocuk Politikaları Ajansının" kurulması projesiyle yakından ilgilendiği biliniyor.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Meclis İşleri Başkanı Takagi Tsuyoşi, sağlığına kavuştuktan sonra Noda'nın görevine döneceğini açıkladı.
Etiketler: Japonya Koronavirüs
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