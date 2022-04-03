Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulu ve Sokoto Kralı Muhammed Sa'ad Abubakar, dün hilalin göründüğünü geç saatlerde açıklaması nedeniyle Müslümanlar ülke genelinde ilk teravih namazını bugün kıldı.

Başkent Abuja'daki Fuada Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanlar, cami imamlarından Mallam Abubakar Tajuddeen'in kıldırdığı namazda, ellerini semaya açarak ülkede ve dünyada barış için dua etti.

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Ülkede son iki senedir COVID-19 salgını nedeniyle teravih namazlarının toplu kılınamadığına işaret eden Tajuddeen, "İki senenin ardından bir araya gelmemizin heyecanını yaşıyoruz. Allah, bir daha öyle bir şey göstermesin" dedi.

Tajuddeen, Nijerya'da da olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde şiddet olayları yaşandığını vurgulayarak, dünyada barış için dua ettiklerini söyledi.