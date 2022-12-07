Jamaika Başbakanı Andrew Holness, dün yaptığı açıklamada, tedbirin başkent Kingston'ın bazı bölümleri ve popüler turist merkezi Montego Körfezi dahil olmak üzere ülkedeki 14 bölgeden 6'sında yeniden başlatıldığını bildirdi.

Holness, son OHAL'in sona ermesinin ardından bazı bölgelerde mülkiyete ve kamu düzenine yönelik "tehdidin" devam ettiğini, suç faaliyetlerinde artış yaşandığını kaydetti.

Öte yandan, ülkede uygulanan yeni tedbirleri savunan Holness, "Jamaikalılar yataklarının altına gizlenmek zorunda kalıyor, kızlarını saklıyor, kiliseye gidemiyor ve oğullarının, erkek arkadaşlarının veya kocalarının öldürüldüğünü görüyorlar. Gerçek bu." diye konuştu.

OHAL uygulamaları, cinayetlerde beklenen oranda azalma sağlayamamasından endişe duyan siyasi muhalifler ve insan hakları aktivistleri tarafından eleştiriliyor.

Ada genelinde 2017'nin sonlarından bu yana birçok kez OHAL ilan edilmesine karşın, alınan önlemler ülkedeki cinayet oranını azaltmada yetersiz kaldı.

Nüfusu 2,9 milyonu geçen adada, bu yıl içinde bildirilen cinayet sayısı 1421'e çıktı. Bu sayıyla Jamaika, bölgedeki en yüksek cinayet oranlarından birine sahip ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 15 Kasım'da 7 mahalle için OHAL ilan edilmiş ancak hükümetin uzatma için Senato'daki muhalefetten destek alamaması üzerine uygulama 14 gün sonra sona ermişti.