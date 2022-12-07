İngiltere'de çalışma günleri ile ilgili dünyanın en büyük deneyi tamamlandı.

İngiltere ve ABD'den üniversiteler ile bir düşünce kuruluşunun ortaklaşa yürüttüğü deneyin sonucu 'başarılı' olarak açıklandı.

70 şirketten 3 bin çalışan, 6 ay boyunca haftada beş gün yerine dört gün çalıştı. Şirketlerin veriminde artış gözlendi.

Deneye katılanların öncelikli işleri planladıkları, zamanı da daha etkin kullandıkları görüldü.

Verim yüzde 21 arttı, çalışanlar daha mutlu, yorgunluk yüze 18 geriledi

Gereksiz toplantılardan vazgeçildi, dahası toplantıların çoğunun boş zamanı doldurma amaçlı olduğu anlaşıldı.

Bazı şirketlerde verimlilik ortalama yüzde 21 arttı. Çalışanların yüzde 10'unun daha mutlu olduğu gözlenirken, yorgunluk oranı yüzde 18'e geriledi, İşe gelememe oranı da yüzde 70 azaldı.

Daha sonuçlar açıklanmadan ülkedeki 100 şirkette dört gün çalışma düzeni kalıcı hale geldi, ücretlerde de kesintiye gidilmedi.

Daha önce, İzlanda, İrlanda, İspanya ve Belçika, '5 gün iş 2 gün izin' düzenini haftada dört gün çalışma olarak değiştirmişti.