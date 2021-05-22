Polonya'nın en büyük linyit madeni Belchatow'da yangın çıktı. Linyit madenindeki yangına müdahale etmek üzere 13 itfaiye ekibi olay yerine gönderildi. Çıkan yangın sonucu bölgeyi büyük siyah duman bulutları kapladı.

Lodz bölgesindeki itfaiyecilerin sözcüsü Jedrzej Pawlak, herhangi bir can kaybı bildirilmediğini söyledi.

Yangının 30 metre yüksekliğindeki taşıyıcı bir bantta meydana geldiği ve bunun söndürmek için erişimi zorlaştırdığı belirtildi.

Santral etkilenmedi

Madeni ve komşu elektrik santralini işleten devlet enerji grubu PGE, Twitter'da yangının Belchatow elektrik santralinin 14'üncü ünite reaktörüne taşınan linyitin ateşlenmesinden kaynaklandığını söyledi.

Yangının üniteye ulaşmadığı ve santralin etkilenmediği ifade edildi.

PGE, yangının nedenini belirlemek için özel bir komisyon kurulduğunu bildirdi.

Mahkeme kararının ardından geldi

Yangın, üst düzey Avrupa Birliği mahkemesinin Polonya'nın, Çek ve Almanya sınırındaki Turow'da yine PGE'ye ait olan başka bir linyit madenindeki işletmeleri derhal durdurma kararını vermesinden bir gün sonra meydana geldi.

Çek Cumhuriyeti'ndeki yetkililer, madenin yeraltı sularını tüketmesi ve bölge sakinlerini etkilemesi nedeniyle mahkemeye başvurmuştu.

