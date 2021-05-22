2020 yılındaki 65. Eurovision Şarkı Yarışması, koronavirüs sebebiyle iptal edilmişti. Bu yıl düzenlenen yarışmaya tıpkı geçtiğimiz yıl planlandığı gibi Hollanda ev sahipliği yapıyor.

Yarışmanın finali, Eurovision resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Finale kalan 26 ülkeden sanatçılar, bu gece performanslarını sergileyecekler.

Finalde yer alan ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, Moldova, Portekiz, San Marino, Sırbistan ve İsviçre,Norveç, İsrail, Rusya, Azerbaycan, Malta, Litvanya, Kıbrıs Rum Kesimi, İsveç, Belçika ve Ukrayna, Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere şeklinde sıralanıyor.

Bu yıl bahisçiler arasında iki ülke ve sanatçıları favori gösteriliyor. Bunlardan biri İtalyan bir grup olan Maneskin. Diğeri ise tarzı Edith Piaf'ı andıran Fransız şarkıcı Barbara Pravi.

COVID-19 pozitif çıkınca canlı performansa çıkamıyor

İzlandalı popüler grup Dadi og Gagnamagnid dans hareketleri ve dikkat çeken kıyafetleri ile finalde, ancak grubun bir üyesi pozitif çıktığı için canlı performans sergileyemiyor.

Bunun yerine izleyiciler, grubun kostümlü provalarından birinin kaydını görecekler.

Solist Dadi Freyr, "Önemli olan gidip Eurovision'da rekabet etmenin nasıl olduğunu deneyimlemekti ve bu gerçekten olmadı" dedi.

Grupta, şarkıcı Dadi'nin eşi ve kız kardeşi de yer alıyor.

İzlandalı ekibin şarkısındaki koro sesleri, dünyanın her köşesinden binlerce farklı insanın katkısıyla oluşturuldu.

Dadi, kendi anne ve babasının seslerini de bu bölümde kullandı.

İsrail'in Filistin'e saldırısıyla ilgili mesaj gelir mi?

İzlanda, 2019 yılında Tel Aviv'de yapılan 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin'e destek vermiş, Hatari grubu üyeleri, canlı yayında Filistin bayraklarını sallaması, İsrailli izleyicilerin tepkisine neden olmuştu.

İsrail’in Filistin’e saldırıları sürerken final heyecanı sırasında yine bir mesaj verilip verilmeyeceği bu akşam belli olacak.