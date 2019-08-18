İspanya ve Fransa’nın da pek çok bölgesinden görülen meteor, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meteorun 26 Ağustos tarihine kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğu açıklandı.

Kaynak: TRT Haber

