İspanya ve Fransa’nın da pek çok bölgesinden görülen meteor, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Meteorun 26 Ağustos tarihine kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğu açıklandı.
Kaynak: TRT Haber
İtalya’nın Sardinya Adası’na meteor düştü. O anlar araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.
İspanya ve Fransa’nın da pek çok bölgesinden görülen meteor, bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Meteorun 26 Ağustos tarihine kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğu açıklandı.
Kaynak: TRT Haber