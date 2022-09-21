Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'ya gitmek isteyen 103 göçmen trende yakalandı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Slovenya polisi, İtalya'ya giden bir trende 103 göçmen yakalandığını açıkladı.
Polisten yapılan açıklamada, Slovenya'daki 2 sığınmacı merkezini terk eden 100'den fazla göçmenin İtalya'ya giden bir trene saklandığı ifade edilerek trenin hareketinden önce göçmenlerin yakalandığı bilgisi verildi.
Göçmenlerin Afganistan, Hindistan, Nepal ve Burundi'den olduğu kaydedilen açıklamada, göçmenlerin ülkelerindeki olumsuz hayat şartlarını bırakıp daha iyi bir gelecek umuduyla yıllardır yollardda olduğu hatırlatıldı.
Bu arada, Slovenya, 2015'teki göçmen akınını durdurmak için Hırvatistan sınırına ördüğü tel örgüyü kaldırma kararı almıştı.
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