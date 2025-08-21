Az Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2025 07:24

İtalya'nın Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu yangın çıkardı

İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu yangın çıkmasına neden oldu.

İtalya'nın Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu yangın çıkardı

Malpensa Havalimanı'nda bir yolcunun Terminal 1'deki 13 numaralı kapı yakınında bulunan çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın çıktı, yolcular paniğe kapıldı.

Söz konusu yolcu daha sonra elindeki çekiçle bazı giriş işlemi (check-in) ekranlarını parçaladı.

Olaya hızla müdahale eden havalimanı güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, terminali tedbir amacıyla boşalttı.

Güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra terminaldeki faaliyetler normale döndü.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook: İstifa etmeye niyetim yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
Türkiye'de yüksek sıcaklıklar, elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardı
09:06
Nevşehir'de Türk bayrağı direğinde yapılan uygunsuz hareketlere soruşturma
08:45
20 ilde siber suçlara operasyon: 23 tutuklama
09:03
Guterres, İsrail'e Batı Şeria'daki işgal planını durdurma çağrısını yineledi
08:00
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
07:00
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Erin Kasırgası New York’ta plajları kapattırdı
Erin Kasırgası New York’ta plajları kapattırdı
FOTO FOKUS
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
Afetzedelere hem ucuz hem temiz enerji kullanma imkanı sunuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ