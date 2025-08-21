İtalya'nın Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu yangın çıkardı

Malpensa Havalimanı'nda bir yolcunun Terminal 1'deki 13 numaralı kapı yakınında bulunan çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın çıktı, yolcular paniğe kapıldı.

Söz konusu yolcu daha sonra elindeki çekiçle bazı giriş işlemi (check-in) ekranlarını parçaladı.

Olaya hızla müdahale eden havalimanı güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, terminali tedbir amacıyla boşalttı.

Güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra terminaldeki faaliyetler normale döndü.