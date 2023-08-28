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Dünya
AA 28.08.2023 21:35

İtalya'nın kuzeyi olumsuz hava koşullarıyla, güneyi ise yangınlarla mücadele ediyor

İtalya'nın kuzey bölgelerindeki yağış ve fırtına sel ile taşkınlara yol açarken, güneydeki Sicilya Adası ise orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İtalya'nın kuzeyi olumsuz hava koşullarıyla, güneyi ise yangınlarla mücadele ediyor
[Fotograf: AA]

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyi soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.

Lombardiya ve Piyemonte bölgeleri başta olmak üzere pek çok noktada hava sıcaklığı ciddi derecede düşerken, dün başlayan şiddetli yağış çok sayıda kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da yoğun yağış dolayısıyla bazı cadde ve alt geçitleri su basarken, buralarda araçların da mahsur kaldığı görüldü. Ayrıca bazı iş yerlerini su bastı, ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi.

İtalya'nın kuzeyi olumsuz hava koşullarıyla, güneyi ise yangınlarla mücadele ediyor

Kuzeydeki yağışlı havadan etkilenen Cenova kentine de son 24 saatte 200 milimetre yağış düşerken, Principe tren garını su bastı.

Kentte pek çok cadde, oluşan taşkınlar sebebiyle sular altında kaldı. Cenova'da da çok sayıda ağaç devrildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Trieste kentinde de şehir merkezindeki İtalya'nın Birliği Meydanı ve bazı caddeler sular altında kaldı.

Kanallarıyla ünlü Venedik kentinde de San Marco Meydanı'nda bu akşam saatlerinde suların 1 metre kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Kuzeydeki bazı karayolları da yağış sonrası yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelanlar nedeniyle Cortina D'Ampezzo'da iki konaklama tesisinde mahsur kalan 70 kişi, İtalyan İtfaiyesinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Piyemonte bölgesinde kar yağdı

Bu arada, kuzeybatıdaki Piyemonte bölgesinin yüksek bazı noktalarında 2 bin metre seviyelerine ise 28 Ağustos'ta kar yağdı.

Yoğun yağış nedeniyle Fransa-İtalya sınırının Fransa tarafında meydana gelen heyelan dolayısıyla iki ülke arasındaki tren seferleri de durduruldu.

Ülkenin batısındaki Sardinya Adası'na çok sayıda yıldırım düştüğü, Elba Adası'yla ana kara arasındaki feribot seferlerinin de şiddetli rüzgar nedeniyle durdurulduğu basına yansıdı.

Diğer yandan, Sivil Savunma da Lombardiya'da şiddetli yağışın yarın da sürebileceği tahminiyle sel ve taşkın olma riski nedeniyle "kırmızı alarm" verdi. Kuzeydeki diğer bölgeler; Veneto, Toskana ve Friuli Venezia Giulia bölgelerinde de turuncu alarm verildi.

İtalya'nın Elba Adası'nda yangın: 700 kişi tahliye edildi
İtalya'nın Elba Adası'nda yangın: 700 kişi tahliye edildi

Sicilya'da orman yangınları

Sicilya Adası'nın batısında farklı noktalardaki kırsal ve makilik alanlarda çıkan yangınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Adanın batısındaki Trapani ile Palermo kentleri arasındaki bölgede dün başlayan yangınlar, gece boyunca sürerken, alevlerin bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği görüldü.

Trapetto isimli sahil beldesindeki bazı evler, gece boyunca alevlerin arasında kalarak yandı.

Tonnara di Scopello isimli turistik sahil beldesinde bulunan 200 kadar turist ise deniz yolu üzerinden kurtarıldı.

Yangınların, havadan yangın söndürme uçakları ve helikopter ile karadan da ekiplerin müdahalesiyle bugün kontrol altına alındığı bildirildi.

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