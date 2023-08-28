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Dünya
İHA 28.08.2023 20:35

Trump, 6 Eylül’de mahkemeye çıkacak

ABD’nin Georgia eyaletinde 2020 yılındaki seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump ve diğer 18 sanığın 6 Eylül’de mahkemeye çıkacağı açıklandı.

Trump, 6 Eylül’de mahkemeye çıkacak

ABD’nin Georgia eyaletinde 2020’deki seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump’ın mahkemeye çıkacağı tarih belli oldu.

Trump'ın dava süreçleri
Trump'ın dava süreçleri

Fulton Bölge Mahkemesi Yargıcı Scott McAfee, Trump'ın Georgia’daki seçim sonuçlarını değiştirmekle suçlandığı davasındaki suçlamalardan dolayı 6 Eylül sabah 09.30'da mahkemeye çıkarılacağını ve söz konusu suçlamalarla ilgili diğer 18 kişinin de hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

ABD'de bir ilk: Trump cezaevine teslim oldu, sanık fotoğrafı çekildi
ABD'de bir ilk: Trump cezaevine teslim oldu, sanık fotoğrafı çekildi

Trump, Georgia’daki dava öncesi geçtiğimiz 25 Ağustos’ta cezaevine giderek teslim olmuş, burada gözaltı işlemleri sırasında sabıka fotoğrafı çektirmişti.

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Ülke tarihinin sabıka fotoğrafı çeken ilk başkan olan Trump, 200 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Trump'ın sabıka fotoğrafı seçim kampanyasına dönüştü
Trump'ın sabıka fotoğrafı seçim kampanyasına dönüştü

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