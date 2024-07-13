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Dünya
AA 13.07.2024 07:28

İtalya'nın kuzeyi fırtına, güneyi ise aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

İtalya'nın kuzey bölgelerinde yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, orta ve güney kesimlerinde ise yüksek sıcaklıklar kaydediliyor.

İtalya'nın kuzeyi fırtına, güneyi ise aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülke meteorolojik açıdan ikiye bölünmüş durumda. Ülkenin kuzey bölgelerinde yağış ve fırtına, orta ve güney kesimlerinde ise yüksek sıcaklar etkili oluyor.

Kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nin başkenti Milano'da kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, araçlarda maddi hasarlara neden oldu.

İtalya-İsviçre sınırındaki Como Gölü'nde su seviyesinin son dönemdeki yağışların etkisiyle artması nedeniyle bazı noktalarda taşkınlar yaşandı.

İtalya'nın kuzeyi fırtına, güneyi ise aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Bölgedeki Varese kenti ve civarında da etkili olan fırtınada çok sayıda ağaç devrildi, yüksek kesimlerdeki yağışlar sebebiyle bazı noktalarda yaşanan heyelanlar yolların kapanmasına neden oldu.

Diğer taraftan, ülkenin orta ve güney bölgelerinde Afrika kaynaklı aşırı sıcakların etkisi devam ediyor.

11 kent "kırmızı" kategoriye alındı

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle bazı kentler için risk seviyesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, orta ve güney bölgelerde yer alan 11 kenti hafta sonunda "kırmızı" kategoriye alarak halkı uyardı.

İtalya'nın kuzeyi fırtına, güneyi ise aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

13 ve 14 Temmuz'da Ancona, Bologna, Campobasso, Floransa, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma ve Viterbo kentleri için "kırmızı" alarm verildi.

Yüksek hava sıcaklıkları dolayısıyla başkent Roma'da da serinlemek ve su almak isteyenler çeşmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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