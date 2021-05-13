Google'a haksız rekabet gerekçesiyle bir ceza da İtalya'dan geldi. İtalya Rekabet Düzenleme Kurumu, Google'ın, rakibi Android'in elektrikli araçların şarj edilmesiyle ilgili akıllı telefon uygulamasını kapatarak pazar konumunu kötüye kullandığına hükmetti.

Açıklamaya göre, Google Android'e ait uygulamadan yararlanma imkanını haksız bir şekilde sınırlandırdı. Bunun yerine de kendi harita uygulamasının seçilmesini sağladı.

Google'a bu sebeple 120 milyon dolarlık ceza kesildi.

Şirket, para cezasının yanı sıra her iki uygulamanın da çalışmasına olanak tanımak durumunda.

Google daha önce de benzer cezalar almış, son olarak nisan ayında, Türkiye'de haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle şirkete 296 milyon lira ceza kesilmişti.