İtalya'dan Apple ve Samsung'a rekor ceza

İtalyan Rekabet Kurumu, gelen kullanıcı şikayetleri üzerine, Amerikan Apple ve Güney Koreli Samsung firmasını incelemeye aldı.

Kurum, iki şirketin de kullanıcıları, cihazlar tarafından desteklenmeyen yazılım güncellemeleri yüklemeye zorladıklarını, güncellemelerin yavaşlamaya neden olması ile yeni ürünlerin satışının hızlandırıldığını tespit etti.

Apple'a 11 milyon, Samsung'a yaklaşık 6 milyon dolar ceza

Rekabet Kurumu Apple'a 11 milyon, Samsung'a ise yaklaşık 6 milyon dolar para cezası kesti.

Samsung firması karara itiraz edeceğini açıkladı.

Fransa ve ABD'de Apple'a yönelik benzer soruşturmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber