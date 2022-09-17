Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtalya'daki sel felaketinde kayıpları arama çalışmaları sürüyor
İtalya'nın Marche bölgesindeki şiddetli sel baskınlarında 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise kayıp. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.
İtalya’nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Marche bölgesinde, 15 Eylül’de başlayan şiddetli yağışlar sebebiyle sel felaketi yaşandı.
Görgü tanıkları aniden bastıran yağışlardan dolayı evlerin çatılarına ve ağaçlara sığındıkları aktardı.
Yetkililer, 6 aylık bir dönemde yağan yağmurun birkaç saat içinde yağdığına dikkat çekti.
İtfaiye yetkilileri, 4 kişinin kayıp olduğunu, kayıpları helikopterle ve deniz botlarıyla aramaya devam ettiklerini açıkladı.
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