Museveni, Uganda'dan Tanzanya'ya uzanan petrol boru hattı projesine yönelik AP'nin itirazlarına cevap verdi.

AP'nin projenin çevre ve iklimi olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle hak ihlaline neden olacağına dair açıklamalarına itiraz eden Museveni, boru hattı projesinin devam edeceğini aktardı.

Projeye bazı insan hakları savunucuları ve çevreciler de ekosistemi olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle itiraz ediyor.

AP, 15 Eylül'de, Uganda ile Tanzanya arasında inşa edilmesi planlanan petrol boru hattının "insan hakları ihlali" oluşturabileceğini açıklamıştı.

Uganda-Tanzanya petrol projesi

Fransız petrol şirketi Total ile Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketince (CNOOC) yürütülen 1445 kilometrelik boru hattı projesi Uganda’nın Albertine bölgesinden Tanzanya’nın Tanga Limanı'na uzanacak.

Uganda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırındaki Albert Gölü’nde bulunan rezervden günlük 200 bin varil petrol üretilmesi hedefleniyor.

Projenin 2025'te tamamlanması ve 10 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Petrol rezervinde Total yüzde 56, CNOOC yüzde 28, Uganda Ulusal Petrol Şirketi (UNOC) ise yüzde 15 paya sahip.

2006'da keşfedilen rezervin çıkartılması altyapı yetersizlikleri sebebiyle defalarca ertelenmişti.