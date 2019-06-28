İtalya'nın Cenova şehrinde bulunan ve geçtiğimiz yıl kısmen çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Morandi Köprüsü yıkıldı.

Köprünün altında yaşayan sakinlerin, yıkım öncesi tahliye edildiği belirtildi.

Yoğun yağışların ardından 14 Ağustos 2018'de kısmen parçalanan köprü, İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan yenisiyle değiştirilecek.

Yapı, Fransız Rivierası'na giden A10 otoyoluna ve Milano'ya giden A7 otoyoluna bağlandığı için Cenova sakinleri için kritik öneme sahip.

Kaynak: AP News