İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan daha sonra düştüğü tespit edilen helikopterdeki dört Türk vatandaşının cenazelerinin bu akşam İstanbul'a getirileceği açıklandı.

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