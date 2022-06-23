Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'daki helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getiriliyor
İtalya'daki helikopter kazasında ölen 4 kişinin cenazesi, bu akşam İstanbul'a getirilecek.
İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan daha sonra düştüğü tespit edilen helikopterdeki dört Türk vatandaşının cenazelerinin bu akşam İstanbul'a getirileceği açıklandı.
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Etiketler: İtalya
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