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Dünya
AA 09.09.2024 15:02

İtalya'da ulaşım sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla toplu iş sözleşmesi yenileme görüşmelerinin başlaması talebiyle 8 saatlik greve gitti.

İtalya'da ulaşım sektöründe çalışanlar greve gitti

Ülkede özellikle ulaşım sektöründeki sendikaların çağrısıyla, toplu taşıma alanında çalışanlar, bugün yerel saatle 08.30 ile 16.30 arasında 8 saatliğine çalışmama kararı aldı.

Sendikalar, süresi 31 Aralık 2023'te biten toplu iş sözleşmelerinin yenilenmemesini protesto ettiklerini belirtti.

Başkent Roma'da iş bırakan çalışanlar Apostoli Meydanı'nda toplanarak, taleplerini dile getirdi.

Kent sakinleri ile turistler, grev ve yağışlı hava sebebiyle şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşadı. Başkentteki üç metro hattı ile tüm otobüs seferlerinin durması çok sayıda kişinin, yağmur altında duraklarda beklemesine neden oldu.

Roma'nın yanı sıra diğer kentlerde de yaşam, toplu taşımadaki grevden olumsuz etkilendi.

Bu arada, ülkede dün de demir yolları çalışanları grev yapmış, şehirler arası tren seferlerinde iptaller olmuş, aksaklıklar yaşanmıştı.

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