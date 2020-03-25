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İtalya'da son 24 saatte 683 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) merkezi haline gelen Avrupa'da can kayıpları artıyor.
Avrupa'da en fazla ölü sayısının görüldüğü İtalya'da son 24 saatte ölümcül virüsten ölenlerin sayısı 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.
Etiketler: İtalya koronavirüs covid-19 vaka ölümSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 20:27
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