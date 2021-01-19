Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 603 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 603 artarak 83 bin 157 oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 497 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Ülkede salgının etkisini gösterdiği Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e ulaştı. Aktif hasta sayısı 535 bin 524'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 487'ye geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 603 artışla 83 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 21 bin 428 artışla 1 milyon 781 bin 917'ye çıktı.
COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, şimdiye kadar aşılananların sayısı 1 milyon 197 bin 913 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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