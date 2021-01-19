Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Komite Başkanları ile yaptığı toplantıda, ülkedeki salgın süreci ve aşılama planlarına ilişkin bilgi verdi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının aşı alımını geciktirdiğini belirten Ruhani, "Yaptırımlar, engeller ve aşının satın alınmasıyla ilgili Trump yönetiminin sınırlamaları olmasaydı kesinlikle aşılamaya çok daha erken başlayabilirdik. Bu Amerikalıların İran halkına karşı işlediği bir cinayettir" ifadelerini kullandı.

Engellere ve sınırlamalara rağmen aşının satın alınmasıyla ilgili adımların atıldığını kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği aşıların ilk partisinin gelecek haftalarda ülkeye ulaşacağını ve aşılamanın hazırlanan programa göre başlayacağını söyledi.

"Koronavirüsün 4'üncü dalgası daha tehlikeli olabilir"

Ülkede salgının 4'üncü dalgasının başlama riskine karşı gerekli tüm önlemlerin alınması talimatı veren Ruhani, kurallara uymayanlar ile yasakları ihlal edenler hakkında yasal işlemlerin süratle başlatılması gerektiğini ifade etti.

Ruhani, koronavirüsün 4'üncü dalgasının çok tehlikeli olabileceğini belirterek, "Tüm kurullar koordine içinde hareket ederse, geride kalan 3 dalgada olduğu gibi 4'üncü dalgayı da kontrol altına alabiliriz" şeklinde konuştu.

