Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 831 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 141 bin 201’e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 9 bin 166 artışla 1 milyon 489 bin 154 olurken aktif COVID-19 hasta sayısı 577 bin 62’ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 2 bin 569'a çıktı.