Çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen İtalya'da eylül sonunda yapılan ve sağ ittifakın kazandığı genel seçimlerin ardından parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde, 19. Yasama Dönemi bugün yapılan ilk oturumlarla resmen başladı.

Her iki kanatta da başkanlık seçimleri için oylama yapıldı.

Senatoda yapılan ilk oturumu En Yaşlı Üye yönetti

Parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunda yapılan ilk oturumu, Holokost'tan kurtulan bir isim olan ömür boyu Senatör Liliana Segre, "En Yaşlı Üye" sıfatıyla yönetti.

92 yaşındaki Segre, açılış konuşmasında, İtalya’da 100 yıl önce ekimde faşist diktatör Benito Mussolini'nin "Roma'ya yürüyüşü" ile iktidarı ele geçirdiğini anımsatarak, "Böyle bir hadisenin 100. yılında bu demokrasi mabedinin geçici başkanlığını üstlenmek bana düşüyor. Bunun sembolik bir değeri var. 1938’de ırkçı yasalarla okulunu bırakmak zorunda kalan o küçük kızın bugün Senatonun en prestijli koltuğunda oturması tuhaf bir kader." diye konuştu

"Önemli olan bu reformları gerçekleştirecek siyasi iradenin olmasıdır"

200 sandalyeli Senatoda yapılan ilk tur oylamada, 187 senatör oy kullanırken, sağ ittifakın aday gösterdiği aşırı sağcı Kardeşleri Partisi’nin (FdI) kurucularından Ignazio La Russa 116 oy alarak başkan seçildi.

La Russa, başkan olduktan sonra Genel Kurula yaptığı ilk hitabında, bu yasama döneminde de parlamentoda yine reformlar üzerine tartışacaklarını ifade ederek, "Senato, bunu farklı şekillerde yapabilir önemli olan bu reformları gerçekleştirecek siyasi iradenin olmasıdır." dedi.

Başkan La Russa, İtalya için 25 Nisan (Nazi İşgalinden Kurtuluş Bayramı), 1 Mayıs (İşçi Bayramı), 2 Haziran (Cumhuriyet Bayramı) gibi önemli tarihlere İtalya Krallığı'nın kuruluş tarihini de eklemek istediğini, er ya da geç bu tarihin de ulusal bayram olması gerektiğini söyledi.