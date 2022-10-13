Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Temsilciler Meclisi Özel Komitesi Trump'ı ifadeye çağırdı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.
Ülkede 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi.
Oturumdaki oylamada, 9 Komite üyesinin tamamı, Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife "evet" oyu verdi.
Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Thompson, Komitenin 6 Ocak'ta olanları bir bütün halinde duyması gerektiğini söyledi.
Etiketler: ABD Donald Trump Son Dakika
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