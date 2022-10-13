İngiltere'de 7 bebeği öldürmekle suçlanan Hemşire Lucy Letby'nin yazdığı notlar ortaya çıktı.

Hemşire Letby'nin evinde yapılan aramada bulunan ve kendi el yazısıyla yazdığı notlar mahkemeye sunuldu.

"Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm"

Notlardaki cümleler mahkemede okundu:

"Ben kötüyüm. Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm. Hangi iddialar kim tarafından yapıldı? Yorumlarını destekleyecek yazılı delilleri var mı?"

Suçlamaları reddeden hemşire yazdıkları okunurken tepkisiz kaldı.

Hemşire Letby İngiltere'de 2015-2016 yıllarında 7 bebeği öldürmekle, 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanıyor.