Dünya

İtalya’da sel viyadük çökertti

25 Kasım 2019 Pazartesi 10:48 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 12:35

İtalya’da yoğun yağış taşkınlara ve sele neden oldu. Bazı bölgelerde evleri su basarken suya kapılan araçlar zarar gördü. Savona-Torino kara yolunda viyadük çökerken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.