Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da salgın kaynaklı can kaybı 90 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 477 artarak 89 bin 820 oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 583 bin 790'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 189 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 583 bin 790'a ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 434 bin 722'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 145'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 477 artarak, 89 bin 820'ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 478 artışla 2 milyon 59 bin 248'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 166 bin 53 oldu. Aşılananların 808 bin 306'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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