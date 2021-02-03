Yetkililerce yapılan açıklamada, ABD’nin Idaho'nun Boise kentinde Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Idaho Ulusal Muhafızlarına ait "UH-60 Black Hawk" tipi helikopterin düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaşamını yitiren 3 askerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.