İtalya'da COVID-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma'dan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1663'lük düşüşle 87 bin 961'e geriledi. Bugüne kadar COVID-19 bulaşanların sayısı ise 217 bin 185 oldu. İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 747'lik artışla 99 bin 23’e çıktı.

COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 243 daha artarak 30 bin 201’e yükseldi. Böylece ABD ve İngiltere'nin ardından İtalya COVID-19 can kaybı 30 bini geçen üçüncü ülke oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1311 olan sayı 1168'e geriledi.