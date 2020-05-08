Cami girişine dezenfektanlar konuldu, cemaatin namaz kılacağı alanlar şeritlerle belirlendi. Almanya’da camilerin yeniden toplu ibadete açılması için hazırlıklar tamamlandı. İlk buluşma, 9 Mayıs Cumartesi günü sabah namazında. Öğle ve ikindi namazları da cemaatle kılınabilecek.

Berlin Şehitlik Camii Din Görevlisi Hasan Çağlayan, 2 metre aralıklarla namaz kılınacağını söyleyerek, "Biz camilerimizde yer tespiti yaptık. Kardeşlerimiz geldiklerinde belirlenen yerlere seccadelerini serip cemaatle namazlarımızı 50 kişiyi aşmamak üzere birlikte eda edeceğiz" dedi.

Maskesi olmayan giremeyecek

Namaz öncesi, cemaat camiye belirli kurallarla alınacak. Berlin Şehitlik Camii Dernek Başkanı Yakup Ayar ise şunları anlattı:

"Camimizin 2 ana giriş kapısı var. Sadece cemaatimizi bir kapıdan içeri alacağız ve maskeleriyle. Maskesi olmayanı içeri maalesef alamayacağız. Buradan geldikten sonra ellerimizi dezenfekte edeceğiz ve burada tuttuğumuz kayıt listelerine kendilerini kayıt etmelerini rica edeceğiz."

Herkes seccadesini yanında getirecek

Camilerde abdesthaneler ve lavabo alanları kapalı olacak, temizlik kuralları harfiyen uygulanacak.

Herkes seccadesini yanında getirecek, namaz sonrası temas yasağı kuralları korunacak.

Almanya'da mart ayından bu yana ibadethanelere yönelik kısıtlamalar nedeniyle camilerde toplu namaz kılınamıyordu.

Haber: İlhan Atasoy