Boston Dynamics'in Spotmini adını verdiği yüksek otonom robot köpek, bu kez koronavirüs sürecinde yeteneklerini sergiledi.

Singapur'un Bishan bölgesinde yer alan Bishan-Ang Mo Kio Park'ta devriye gezmeye başlayan robotlar, insanları sosyal mesafe konusunda kibar bir dille uyarmaya başladı.

"Singapur'u sağlıklı tutalım. Kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekiler için lütfen en az bir metre arayla durun. Teşekkürler."

Singapur yetkilileri tarafından göreve başlatılan robot köpekler, parkta insan sayısını toplamak için kameralar ve analiz araçları ile donatıldı.

Spotmini, daha önce de hastalara ilaç gönderen geçici bir hastanede kullanılmak üzere denenmişti.