Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Straits Times
Singapur'da sosyal mesafe robotlara emanet
ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'in robot köpeği, Singapur'daki bir parkta devriye gezip sosyal mesafeyi koruma konusunda insanları uyarıyor.
Boston Dynamics'in Spotmini adını verdiği yüksek otonom robot köpek, bu kez koronavirüs sürecinde yeteneklerini sergiledi.
Singapur'un Bishan bölgesinde yer alan Bishan-Ang Mo Kio Park'ta devriye gezmeye başlayan robotlar, insanları sosyal mesafe konusunda kibar bir dille uyarmaya başladı.
"Singapur'u sağlıklı tutalım. Kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekiler için lütfen en az bir metre arayla durun. Teşekkürler."
Singapur yetkilileri tarafından göreve başlatılan robot köpekler, parkta insan sayısını toplamak için kameralar ve analiz araçları ile donatıldı.
Spotmini, daha önce de hastalara ilaç gönderen geçici bir hastanede kullanılmak üzere denenmişti.
Etiketler: singapur robot köpek koronavirüs boston dynamicsSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 17:34
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da 19 bin mahkum tahliye edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz