İtalyan ANSA ajansının adli makamlara dayandırdığı haberinde, Biella cezaevinde 23 polisin 3 mahkuma işkenceye varan kötü muamelelerinden ötürü ön duruşma hakiminin kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Polislerin, "aşırı fiziksel acı veren acımasız yöntemler kullanmakla" suçlandığı ifade edildi.

Biella cezaevindeki durumu inceleyen savcılığın, söz konusu cezaevinde diğer görevlilerin de suç ortaklığı yaptığına ve genel bir baskı ortamının bulunduğuna ilişkin destekleyici unsurlara ulaştığı ifade edildi.

Ön duruşma hakimi, 6 Şubat'ta savcılığın talebi üzerine ihtiyati tedbir kapsamında işkenceye karıştığı tespit edilen 27 cezaevi görevlisi hakkında ev hapsi uygulanmasına karar vermişti.

Ülkede, COVID-19 salgınının başladığı 2020'de cezaevlerinde salgın tedbirlerinin protesto edildiği gösterilerde olaylar çıkmış ve 12 mahkum hayatını kaybetmişti. Bu olayların bastırılması sırasında mahkumlara şiddet uyguladığı ve kötü muamelede bulunduğu tespit edilen 52 cezaevi polisine, 2021'de yürütülen tahkikat neticesinde görevden uzaklaştırma cezası verilmişti.