Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 23:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kabe'de ilk iftar yapıldı
[Fotograf: İHA]
Suudi Arabistan'da Ramazan ayının başlaması ile Kabe-i Şerif’te ilk iftar yapıldı.
Ramazan ayının gelmesi ile Müslümanlar iftar sofralarında bir araya geldi.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yer alan Kabe-i Şerif’te binlerce Müslüman ilk iftarını yaptı. Kalabalık iftar sofrasında Müslümanlar oruçlarını hurma ile açtı.
İftarın ardından teravih namazı kılındı.
Etiketler: Kabe Mekke Ramazan Ayı Suudi Arabistan
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