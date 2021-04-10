İtalyan basınında ay başında, gazetecilerin dinlendiği iddialarının gündeme geldiği Sicilya Adası'ndaki Trapani Cumhuriyet Başsavcılığının 2017'de başlattığı sivil toplum kuruluşları (STK), göçmenler ve gazeteciler arasında bağ olup olmadığına yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

15 gazeteci, 5 avukat ve 1 parlamenter

Rainews24 kanalının, Domani gazetesi ve İngiliz The Guardian gazetesiyle ortak çalışmasının ürünü olan "Dinlemeler: STK soruşturmasındaki anormallikler" başlığıyla yayımlanan özel dosya haberinde, 15 gazeteci, insan hakları ve düzensiz göç konularına bakan 5 avukat ve 1 parlamenterin telefon görüşmelerinin dinlendiği bilgisi verildi.

Üç yayın organının, dinleme kayıtlarının yer aldığı 30 bin sayfalık soruşturma dosyasını incelediği ve gazetecilerin haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler haricinde, konuya müdahil avukatların müvekkilleriyle olan görüşmelerinin de dinlemeye takıldığına ulaştığı vurgulandı.

"Kayıtların silinmesi gerekiyor"

Düzensiz göçmenlere yardım eden rahip Mussie Zerai'nin avukat Arturo Salerni ile yaptığı görüşmeler dinleme kayıtlarında yer alıyor. Avukat Salerni, bunun kanunlara göre kesinlikle yasak olduğuna dikkati çekerek, bu kayıtların derhal soruşturma dosyasından çıkarılarak silinmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada, Zerai'nin bir İtalyan parlamenterlerle de temasa geçtiği ve o görüşmenin de dinlemeye takıldığı kaydedildi.

"Buz dağının görünen kısmı"

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Giovanni Maria Flick de "Savunma hakkının açık ihlali söz konusu. Bu soruşturma sürecinde elde edilen tüm yasa dışı dinlemelerin yok edilmesi gerekiyor" dedi.

Dosya haberde, ortaya çıkanların buz dağının görünen kısmı olduğu ifade edildi.

Soruşturma için müfettiş gönderildi

Trapani'deki soruşturmayla ilgili İtalya'daki basın meslek kuruluşları da gazetecilerin haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmelerin bu şekilde dinlenemeyeceğine dair tepki göstermişti.

Söz konusu tepkilerin ardından Adalet Bakanı Marta Cartabia, 6 Nisan'da Trapani'deki soruşturmanın incelemesi için müfettiş göndermişti.