Çok sayıda barış yanlısı İsrailli aktivist, zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.

Şeyh Cerrah Mahallesindeki protestoda göstericiler, "işgali durdur", "işgale hayır", "Şeyh Cerrah Filistindir" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail işgali karşıtı sloganlar atan göstericilere, Ortak Arap Listesi Bloku'nun Yahudi milletvekili Cassif de destek verdi.

[Fotoğraf: AFP]

İsrail polisinin göstericilerden dağılmalarını istemesi üzerine bölgede tansiyon yükseldi.

Polisin şiddeti "George Floyd" vakasını hatırlattı

Yaşanan arbedede İsrail polisi, milletvekili Cassif'i darp edip yere yatırarak, diziyle boynuna bastırdı.

Kameralara da yansıyan bu görüntü ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi "George Floyd" vakasını anımsattı.

Polis, olaya tepki gösteren göstericilere de ses bombası attı. Kısa süreli alıkonulduktan sonra serbest bırakılan Cassif'in gözlüğünün kırıldığı, elbisesinin yırtıldığı görüldü.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin biri gazeteci olmak üzere 4 kişiyi plastik mermiyle yaraladığı belirtildi.