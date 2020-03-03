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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Koronavirüs salgını, ortaya çıktığı Çin’de yavaşlarken dünyanın farklı bölgelerinde hızla yayılıyor. Virüsün yayıldığı Çin, şimdi hastalığın ülkeye taşınmasından kaygı duyuyor. Salgının pençesindeki ülkelerden dönenleri karantina bekliyor, tahliye işlemi de gündemde. Virüsün yol açtığı can kaybı üç bin 100’ü, vaka sayısı da 90 bini aştı.
Emekli doktorların göreve çağrıldığı İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 20:30
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