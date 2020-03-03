Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib’de ateşkese ve Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Merkel, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan düzensiz göçmenler ve İdlib’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün, 11. Uyum Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin çok sayıda mülteciyi kabul ederek önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Merkel, "Yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

Merkel, bugün milletvekillerine hitabında, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız." ifadelerini kullandı.