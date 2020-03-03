Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Almanya Başbakanı Merkel'den güvenli bölge açıklaması
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız."
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib’de ateşkese ve Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
Merkel, Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan düzensiz göçmenler ve İdlib’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dün, 11. Uyum Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin çok sayıda mülteciyi kabul ederek önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Merkel, "Yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.
Merkel, bugün milletvekillerine hitabında, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 19:01
Son Haberler
- 19:41
- 19:33
- 19:16
- 19:08
- 18:58
Sıradaki Haber
Uluslararası Af Örgütü: Yunanistan sığınmacılara karşı insanlık dışı tedbirler alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz