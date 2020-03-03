ABD'de hortumlar can aldı. Binlerce ev elektriksiz kaldı. Şimşekler alacakaranlıkta gökyüzünü aydınlattı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde iki ayrı hortum etkili oldu. Eyaletin merkezinde 40 bina yıkıldı.

İtfaiye ekipleri yıkılan evlere ulaştı, hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı. 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu açıklandı. 44 binden fazla eve elektrik verilemediği bildirildi.

Yetkililer, tehlikenin henüz geçmediği uyarısında bulundu. Bölge sakinlerine evlerinde kalmaları tavsiye edildi

Şehirde hortumun verdiği hasar nedeniyle okullar tatil edildi.

Ancak ön seçimlerin yapılması için okullardaki sandıklar açık kalacak.