Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 265 bin 480 testte 7 bin 826 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 517 bin 434'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 138 bin 118 olarak kaydedildi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 511 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 artarak 129 bin 2'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 717 artışla 4 milyon 250 bin 314'e ulaştı.

Aşıları tamamlananların sayısı 37 milyonu aştı

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 76 milyon 493 bin 946 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 46 bin 307 oldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) açıkladığı haftalık raporuna göre, 5-17 Ağustos haftasında ülke genelinde virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 1,01 olarak ölçüldü.

Ülkede son haftalarda 21 bölgeden 10'un da risk seviyesinin biraz yükseldiği kaydedildi.